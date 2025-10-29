رئيس الجمهورية أسف لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابيّ

أثنى رئيس الجمهورية جوزاف عون على عقد المؤتمرات في بيروت ليعود الانتعاش من جديد.



وقدّم التعزية بمقتل الشاب ايليو أبي حنا موكدًا ضرورة استكمال الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادثة وتوقيف الجناة.



وأسف الرئيس عون لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابيّ، قائلًا إنّ مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل المؤسسات داعيا لعدم التذرع بموضوع الصلاحيات التي نص عليها الدستور لأنها ليست للتعطيل بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام .