لقاءات لافرام في عُمان لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات التشريعيّة

رحّب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام بلقائه وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانيّ قيس بن محمد بن موسى اليوسف، بحضور وزير الاقتصاد اللبنانيّ النشيط والمحترف عامر البساط.



وكتب على منصة اكس: "تطرّقنا خلال اللقاء في السلطنة إلى الانفتاح الاقتصاديّ الذي تشهده سلطنة عُمان وفرص الاستثمار اللبنانيّة الواعدة فيها".



كما رحّب بلقاء الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان، موضحّا أنهما تبادلا الآراء في شأن الاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجال التشريعيّ وتعزيز مبادئ الحوكمة.