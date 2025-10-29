الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهيئة الناظمة للقنّب الهندي محذرة من ايهام المزارعين: سنلاحق المتاجرين بهواجس المزارعين

أخبار لبنان
2025-10-29 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئة الناظمة للقنّب الهندي محذرة من ايهام المزارعين: سنلاحق المتاجرين بهواجس المزارعين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الهيئة الناظمة للقنّب الهندي محذرة من ايهام المزارعين: سنلاحق المتاجرين بهواجس المزارعين

وصف رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي داني فاضل أن بعض الناس بـ "متاجري هموم الناس"، موضحًا أن منهم ناشطون في المجالات الاجتماعية والسياسية فضلاً عن آخرين ذوي صفات بلدية واختيارية.

واتهمهم بايهام المزارعين في البقاع والشمال بقدرتهم على تأمين رخص زراعة القنّب الهندي، مشيرًا الى أنهم يطلبون منهم تعبئة استمارات لهذا الغرض.

وأكد أنّ الهيئة الناظمة للقنب الهندي هي المرجع الوحيد لمنح هذه الرخص ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

وحذّر كلّ من تصدر عنه مثل هذه الإدّعاءات والممارسات التي ترقى الى درجة المناورات الاحتيالية، بأنّ الهيئة ستقوم بالتواصل مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار في هذا الموضوع، وسيتقدّمون بشكاوى جزائية بحقّ كلٍّ من هؤلاء الأشخاص.

وأوضح أن الهيئة الناظمة هي فرصة قد لا تتكرر للارتقاء بالبقاع والشمال وأهلهما وهي بكل ما للعبارة من معنى خشبة خلاص من ازمة الحرمان.

وقال: "نحن مصرّون على انجاحها ولن نسمح لمثل هؤلاء بتشويهها او بالاستثمار في حاجات البقاعيين والشماليين".

وأضاف: "لا وسيط بين الهيئة وبين المزارعين ونحن على الدوام موجودون بينهم لخدمة حاجاتهم ولتطبيق الأحكام الآيلة الى تنظيم هذا القطاع بما ينعكس خيراً عليهم وعلى كل لبنان".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الناظمة

للقنّب

الهندي

محذرة

ايهام

المزارعين:

سنلاحق

المتاجرين

بهواجس

المزارعين

LBCI التالي
زحمة موفدين في بيروت (الشرق الأوسط)
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

الوكالة الوطنية: محلقة ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية باتجاه عدد من المزارعين في بلدة عيتا الشعب.

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

"الريجي" ستبدأ بتسلّم محاصيل التبغ الموضّبة لدى المزارعين في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

جعجع: إقرار الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بداية لمعالجة إعوجاج أرسى ثقافة العتمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:28

لقاء في التفتيش المركزيّ لتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداريّ بدعمٍ من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أمن وقضاء
13:23

مفرزة استقصاء البقاع تُنقذ آلاف الطيور من شباك الصيد الجائر

LBCI
أخبار لبنان
12:57

الحجار استقبل مساعد وزير الداخلية السوري: الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا والعكس فالبلدان محكومان بالتعاون

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سلام ترأّس اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:09

قراران لوزير المالية بتمديد مهل...

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-16

الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:50

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب

LBCI
أمن وقضاء
08:05

وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:56

طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
17:41

أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS

LBCI
أخبار لبنان
09:25

رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس

LBCI
أمن وقضاء
10:08

الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
أمن وقضاء
08:12

هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل ​مخيم شاتيلا​

LBCI
اسرار
00:33

أسرار الصحف 29-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More