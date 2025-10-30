الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعديلات قانون الإنتخاب إلى جلسة الخميس المقبل (اللواء)
أخبار لبنان
2025-10-30 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعديلات قانون الإنتخاب إلى جلسة الخميس المقبل (اللواء)
أوضحت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقًا واضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.
وفهم من المصادر ان تأكيدًا رئاسيًا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، لافتةً الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيًا وسياسيًا.
وقالت لصحيفة "
اللواء
" ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء، اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبرًا أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلًا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.
وأكدت المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة، مشددةً على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.
وقال وزير بارز ان الجلسة المقبلة قد تعقد الخميس المقبل.
أخبار لبنان
قانون
الإنتخاب
الخميس
المقبل
(اللواء)
التالي
إرتفاع بدرجات الحرارة غدًا... هذه تفاصيل طقس لبنان
وزير الطاقة: قررنا إيقاف السلف وشراء الفيول بالجبايات... وحصلت على موافقة مبدئية لمعالجة سد بلعا وبقعاتا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-10-20
مصادر سياسية لـ"اللواء": انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل امر محسوم
صحف اليوم
2025-10-20
مصادر سياسية لـ"اللواء": انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل امر محسوم
0
آخر الأخبار
2025-10-21
الجميل: ننادي بتحسين قانون الانتخابات منذ سبعة أعوام وشكّلنا عريصة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية والقانون لم يوضع على جلسة مجلس الأعمال ما دفعنا إلى الخروج من الجلسة
آخر الأخبار
2025-10-21
الجميل: ننادي بتحسين قانون الانتخابات منذ سبعة أعوام وشكّلنا عريصة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية والقانون لم يوضع على جلسة مجلس الأعمال ما دفعنا إلى الخروج من الجلسة
0
أخبار لبنان
08:50
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة
أخبار لبنان
08:50
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة
0
آخر الأخبار
2025-10-26
توجه لمقاطعة كتلتي الجمهورية القوية والكتائب جلسة مجلس النواب الثلاثاء اعتراضا على عدم ادراج قانون الانتخاب
آخر الأخبار
2025-10-26
توجه لمقاطعة كتلتي الجمهورية القوية والكتائب جلسة مجلس النواب الثلاثاء اعتراضا على عدم ادراج قانون الانتخاب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:05
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
أخبار لبنان
06:05
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
0
أمن وقضاء
05:50
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية
أمن وقضاء
05:50
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية
0
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
0
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
0
أخبار لبنان
2025-09-23
تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد
أخبار لبنان
2025-09-23
تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد
0
خبر عاجل
2025-10-27
وزير المالية لـ عشرين 30: من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة
خبر عاجل
2025-10-27
وزير المالية لـ عشرين 30: من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة
0
موضة وجمال
2025-09-30
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
موضة وجمال
2025-09-30
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
3
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
4
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
5
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
6
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More