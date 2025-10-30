بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء

استنكرت بلدية بليدا في بيان"الاعتـداء السافر على السيادة والكرامة الوطنية والجريمة النكراء التي ارتكبها العـدو الإسـرائيلي في بلدة بليدا"، وأعلنت انه "اعتراضاً على غياب الدولة وتقاعسها عن قيامها بواجباتها من حماية الأرض والشعب والتصدي للعـ.دوان، وتأكيدا لغياب اليونيفيل ولجنة الاشراف على تطبيق قرار وقف اطلاق النار عن القيام بواجباتهم التي وُجدوا في لبنان لأجلها، تنظم البلدية وقفة استنكارية التي تنظمها أمام مبنى البلدية اليوم الساعة 10:30 صباحاً".



بلدية بنت جبيل



كذلك استنكرت بلدية بنت جبيل عـدو|ن بليدا، ودعت الدولة إلى "تحمّل مسؤولياتها"، وطالبت "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح وصريح لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب".