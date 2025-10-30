شراكة بين "كهرباء لبنان" و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" لتعزيز جودة وموثوقية إمدادات الطاقة

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان (EDL)، في بيان، انه "مع إدخال التعداد الصافي (net metering) عبر إنتاج الطاقة المتجددة، أصبحت الإجراءات المحسّنة لربط الشبكة وتعزيز محاكاة أنظمة الطاقة من المكونات الرئيسية لضمان جودة وموثوقية الطاقة التي تنقلها مؤسسة كهرباء لبنان. واستجابةً لهذه التحديات الناشئة، وقّعت المؤسسة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) محضر مناقشات لمشروع تطوير القدرات التحليلية واستقرار نظام الطاقة، وذلك خلال احتفال أُقيم في حضور سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي، ممثل JICA الأول نوزومو كاميا، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان رئيس مجلس إدارتها المهندس كمال الحايك، وعدد من مديري المؤسسة ومهندسيها".



ولفتت المؤسسة في بيانها الى ان "المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات مهندسيها في مجال محاكاة أنظمة الطاقة (PSS/E) وربط الشبكات الخاصة بالطاقة المتجددة، من خلال تدريب مهندسي المؤسسة في اليابان، وتوفير دعم مستمر من الخبراء اليابانيين، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالمعدات والبرمجيات الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع".



وللمناسبة قال ماغوشي:"انطلاقاً من وحدة اليابان، نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع لبنان لبناء قطاع طاقة أقوى يدعم السلام والاستقرار ومستقبل أكثر إشراقاً للشعب اللبناني"، تلاه الحايك مؤكدا "التزام مؤسسة كهرباء لبنان للإصلاحات اللازمة ولتحسين جودة الخدمات"، مشيراً الى أن "المشروع تم تصميمه بطريقة تستجيب مباشرة لأولوياتنا ومتطلباتنا التقنية، وأنه من خلال هذه الجهود، لن يكتسب مهندسونا كفاءات تقنية جديدة فحسب، بل سيضعون أيضًا الأساس لتحقيق تقدم مستدام في قطاع الطاقة في لبنان".



من جهته، سلّط كاميا الضوء على مكونات المشروع، مشيداً ب"القيادة القوية والالتزام الكبير لمؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه في تنفيذ الإصلاحات، وبتفانيهما الكبير في إنجاح هذا التعاون المشترك".