رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.



وأطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.



واعتبر ان هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، اتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.



واطّلع من قائد الجيش على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، لاسيما بعد تسليم ٦ من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار .



وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل، بالتزامن مع تشدد القوى الأمنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.