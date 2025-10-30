الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي: التقييم التشخيصي خطوة لبناء ثقافة تربوية جديدة وتحسين الأداء في المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2025-10-30 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كرامي: التقييم التشخيصي خطوة لبناء ثقافة تربوية جديدة وتحسين الأداء في المدارس الرسمية
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعا عبر تطبيق تيمز مع عدد من مديري المدارس والثانويات الرسمية المشاركة في الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية ، تم فيه التركيز على التقييم التشخيصي الذي شمل جميع تلامذة الصفوف التاسع والعاشر والثاني عشر في المدارس والثانويات الرسمية .
بدأت الوزيرة بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة ومديري المدارس والثانويات، واعتبرت أن اختيار المديرين المشاركين في الحملة جاء بناءً على دورهم القيادي والمبادر. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو الحوار والاستماع إلى آراء الحضور حول التقييم التشخيصي الذي أُجري للطلاب في الصفوف الانتقالية.
وتحدثت عن التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ التقييم، وأكدت على الاستفادة من التجربة واستخلاص الدروس لتحسين الأداء مستقبلاً.
واوضحت الوزيرة انها تسلمت تقريرا من فريق عملها ، وأنه أصبح لدى الوزارة بيانات يمكننا استثمارها لتحسين الاداء في الوزارة لخدمة المتعلمين بشكل افضل .
وفتحت الوزيرة المجال لمداخلات المديرين واجابت عن أسئلتهم مشيرة إلى أن الهدف من التقييم التشخيصي هو إدخال ثقافة التشخيص في المدارس والتعرف الى قدرات المتعلمين كاساس لتصميم تدخلات تناسب جهوزيتهم للتعلم، وأن الوزارة كانت مضطرة للعمل ضمن إمكاناتها المحدودة. ودعت الى الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير العملية التعليمية.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية جمع الملاحظات التقنية مثل الأخطاء المطبعية واللغوية في المسابقات، وطلبت من الحضور إرسالها ليتم جمعها وتحليلها لاحقاً. أكدت أن الوزارة أعدت تقريراً مفصلاً بناءً على الملاحظات الواردة من الميدان، وأن الدرس المستفاد هو ضرورة التحضير والاستعداد في شكل أكبر عند تنفيذ مبادرات غير اعتيادية.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من التقييم التشخيصي ليس الحكم على الطلاب أو المدارس، بل تحديد نقاط القوة والضعف للعمل على تحسينها. وشددت على أهمية استمرار الحوار مع الميدان، والاستفادة من كل الملاحظات لتطوير العملية التربوية.
واوضحت ان الأسئلة جاءت من مصادر عدة ومنها من مؤسسات تربوية خاصة مشهود لها بتميزها وبانها تتبنى المنهاج اللبناني تم وضعها بتصرف المركز التربوي للبحوث والإنماء ، وتم قياس المهارات حتى من خلال طرح أسئلة من دروس غير مطلوبة ، مؤكدة ان الوزارة سوف تستفيد من نتائج التقييم كما يستفيد المركز التربوي وكل معلم واستاذ لجهة معرفة مستوى أداء وجهوزية كل تلميذ .
ولحظ عدد من المديرين انها المرة الأولى التي يتم فيها هذا التشخيص وانه يأتي من ضمن خطة رائعة قائمة على البيانات ومن ضمن رؤية إستراتيجية .
واعتبرت الوزيرة أن عددا من الأخطاء حدث نتيجة ضيق الوقت والموارد، وأكدت أن الوزارة ستستفيد من هذه التجربة لتطوير العمل مستقبلاً. كما شددت على أن الهدف هو بناء ثقافة تشخيصية في المدارس، وليس فقط إجراء امتحان لمرة واحدة.
واكدت ردا على سؤال ان التحول الرقمي سيكون أمرا واقعا لجهة إدخال العلامات والعمل الإداري والتربوي ، وكشفت انها تعمل على تنظيم اجتماع للروابط مع وزير المالية من اجل تصحيح الوضع الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية .
أخبار لبنان
التقييم
التشخيصي
لبناء
ثقافة
تربوية
جديدة
وتحسين
الأداء
المدارس
الرسمية
التالي
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
هاشم دان الاعتداء على بليدا والعديسة: هذا يضع المجتمع الدولي ومنظماته امام مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-23
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-23
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-10-28
المركز التربوي للبحوث والإنماء: نعمل مع وزارة التربية في مختلف مراحل التقييم التشخيصي... وأهدافه متعددة
أخبار لبنان
2025-10-28
المركز التربوي للبحوث والإنماء: نعمل مع وزارة التربية في مختلف مراحل التقييم التشخيصي... وأهدافه متعددة
0
أخبار لبنان
2025-10-16
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة
أخبار لبنان
2025-10-16
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة
0
أخبار لبنان
2025-09-20
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
أخبار لبنان
2025-09-20
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:05
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
أخبار لبنان
06:05
هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها
0
أمن وقضاء
05:50
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية
أمن وقضاء
05:50
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية
0
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
0
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
أخبار لبنان
05:27
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
0
أخبار لبنان
2025-09-23
تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد
أخبار لبنان
2025-09-23
تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد
0
خبر عاجل
2025-10-27
وزير المالية لـ عشرين 30: من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة
خبر عاجل
2025-10-27
وزير المالية لـ عشرين 30: من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة
0
موضة وجمال
2025-09-30
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
موضة وجمال
2025-09-30
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
3
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
4
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
5
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
6
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More