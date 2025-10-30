هاشم دان الاعتداء على بليدا والعديسة: هذا يضع المجتمع الدولي ومنظماته امام مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح له، ان "الاعتداء الذي حصل فجر اليوم على بلدية بليدا واستشهاد المواطن ابراهيم سلامة واستكمل بتفجير مبنى حسينية العديسة وما سبقه امس بالتوغل في مزرعة بسطرة في مواجهة الجيش اللبناني، تطور جديد في لحظة كان ينتظر الجميع ترجمة ايجابية لحركة الموفدين والمتابعين والحديث عن تفعيل لجنة الميكانيزم، وكأن العدو الاسرائيلي اراد ان يبعث برسالة واضحة باستمرار همجيته وتفلته من اي التزام او تفاهم وتوافق، وهذا ما يضع المجتمع الدولي ومنظماته امام مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الاعتداءات".



اضاف : "اليوم اصبحت الاولويات امام اللبنانيين واضحة وهي السعي بكل الامكانات لوضع حد للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف الاعمال العدوانية والانسحاب من الارض المحتلة والتي تزداد مساحتها يوما بعد يوم وعلى الحكومة تفعيل اتصالاتها وتحركاتها بكل الاتجاهات، وما على القوى السياسية بكل توجهاتها الا الانتباه الى المخاطر التي يواجهها وطننا، والاقلاع في هذه الظروف الدقيقة عن كل ما يفرق ويؤجج المناخ السياسي، والتفتيش عن المشترك لحماية وتحصين وطننا بما لا يسمح لسموم العدو ومؤثراته الدخول لتخريب الواقع الوطني، لان وحدة الموقف الداخلي اهم عوامل المواجهة والتصدي للمشاريع الصهيونية".