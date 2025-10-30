الأخبار
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
أخبار لبنان
2025-10-30 | 08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" "ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. أتقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه."
وقال "كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها، نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا."
أخبار لبنان
خبر عاجل
03:20
سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل
خبر عاجل
03:20
سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل
0
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
0
أمن وقضاء
01:55
تجمع بلدات الجنوب يدين الإعتداء الإسرائيلي على بليدا ويدعو إلى وقفة تضامنية
أمن وقضاء
01:55
تجمع بلدات الجنوب يدين الإعتداء الإسرائيلي على بليدا ويدعو إلى وقفة تضامنية
0
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
11:49
"الوفاء للمقاومة" استنكرت الحملة "الاستعراضية" من جانب "القوات" ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها
أخبار لبنان
11:49
"الوفاء للمقاومة" استنكرت الحملة "الاستعراضية" من جانب "القوات" ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها
0
اقتصاد
11:36
سلسلة لقاءات لوزير المالية...
اقتصاد
11:36
سلسلة لقاءات لوزير المالية...
0
أخبار لبنان
11:36
المنتدى العقاريّ الثالث يرسم خريطة طريق لقطاعٍ مستدام يجمع الاستثمار والسكن
أخبار لبنان
11:36
المنتدى العقاريّ الثالث يرسم خريطة طريق لقطاعٍ مستدام يجمع الاستثمار والسكن
0
أخبار لبنان
11:36
"اليونيفيل" قلقة من التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا: انتهاك صارخ للقرار ال1701 ولسيادة لبنان
أخبار لبنان
11:36
"اليونيفيل" قلقة من التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا: انتهاك صارخ للقرار ال1701 ولسيادة لبنان
0
خبر عاجل
2025-10-25
تذكير بوجوب تأخير الساعة عند منتصف الليل عملًا بالتوقيت الشتوي
خبر عاجل
2025-10-25
تذكير بوجوب تأخير الساعة عند منتصف الليل عملًا بالتوقيت الشتوي
0
خبر عاجل
04:30
فيديو لسلسة غارات اسرائيلية على المحمودية والجرمق قرب بلدة العيشية
خبر عاجل
04:30
فيديو لسلسة غارات اسرائيلية على المحمودية والجرمق قرب بلدة العيشية
0
أخبار دولية
09:57
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على اتفاق لنقل ملكية تيك توك
أخبار دولية
09:57
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على اتفاق لنقل ملكية تيك توك
0
آخر الأخبار
06:43
غارة إسرائيلية على منطقة اللبونة في الناقورة
آخر الأخبار
06:43
غارة إسرائيلية على منطقة اللبونة في الناقورة
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
0
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
3
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
4
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
5
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
6
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
7
أخبار لبنان
03:40
الجيش الإسرائيلي: استهداف مشتبه به داخل مبنى لحزب الله في بليدا خلال عملية لتدمير بنية تحتية جنوب لبنان
أخبار لبنان
03:40
الجيش الإسرائيلي: استهداف مشتبه به داخل مبنى لحزب الله في بليدا خلال عملية لتدمير بنية تحتية جنوب لبنان
8
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
