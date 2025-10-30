الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كنعان بعد لجنة المال: نجدد ثوابتنا بعدم المس بالودائع القانونية ونرفض استحداث الضرائب والرسوم لسداد العجز

أخبار لبنان
2025-10-30 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كنعان بعد لجنة المال: نجدد ثوابتنا بعدم المس بالودائع القانونية ونرفض استحداث الضرائب والرسوم لسداد العجز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كنعان بعد لجنة المال: نجدد ثوابتنا بعدم المس بالودائع القانونية ونرفض استحداث الضرائب والرسوم لسداد العجز

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدراسة مشروع موازنة ٢٠٢٦ بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، الان عون، سيمون أبي رميا، علي حسن خليل، غادة أيوب، سليم عون، راجي السعد، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فيصل الصايغ، ابراهيم منيمنة، أيوب حميد، أمين شري، جميل السيد، غازي زعيتر، قاسم هاشم، نجاة عون، حليمة قعقور، ملحم خلف، مارك ضو، بلال عبد الله, سيزار ابي خليل، فراس حمدان.
كما حضرت مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وبعد الجلسة قال كنعان "أنهينا اليوم النقاش العام بمشروع موازنة 2026، لنبدأ في الجلسة المقبلة بفزلكة الموازنة والمواد القانونية. والنقاش الذي حصل مع وزير المال يمكن ايجازه بالآتي:

1- ما له علاقة بصندوق النقد الدولي والمحادثات التي حصلت في واشنطن وامكان الوصول الى اتفاق. ومن الواضح أن التفاوض قائم، ولكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، حسبما شرح وزير المال. وهي تتعلّق بموضوع المصارف والمودعين. والحديث قائم، والتفاوض قائم، ونجدد في هذا السياق، ثوابتنا كلجنة مال وموازنة، وهي أن مسألة الودائع المشروعة القانونية يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا يجب أن تمس. وضمن الآلية التي ستوضع، يجب أن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن الانهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها بشأنها".

هناك تقدّم مع البنك الدولي، حسبما أفادنا وزير المال، وحسبما لمست في واشنطن، وهناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي الى لبنان الأسبوع المقبل، وسط نية لاقراض لبنان بقروض لثلاثين عاماً في مجالات عدة، وهناك مشاريع جاهزة، للكهرباء والمياه والأمور الحياتية الأساسية. وهو ما يحتاج الى تشريع واتفاقيات يجب أن نتعاطى معها بايجابية لتأمين الحاجات وتطوير واعادة تأهيل شبكاتنا.

2- في موضوع الإصلاحات، تحدث وزير المال عن الإصلاحين الضريبي والجمركي. ونحن نعتبر أن الاصلاح الضريبي بحاجة الى ورشة متكاملة، ولا يمكن الاستمرار بالضريبة بعملية حسابية لتسكير العجز. وكلّما كانت الحكومة بحاجة الى تمويل، تفرض الزيادات على الناس برسوم وضرائب. وموقفنا في لجنة المال والموازنة، رفض أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة، من دون المرور بمشاريع تأتي الى مجلس النواب، وتناقش بخلفياتها وعطاءاتها وانتاجيتها، ومصلحة المجتمع، بعيداً مما هو معتمد لتصفير العجز.

3- على صعيد القطاع العام، جرى حديث مستفيض حوله، اذ لا يجوز استمرار الحديث عن الرواتب نفسها بعد 5 سنوات على الانهيار. والمطلوب التعاطي بشكل موضوعي وعادل، فإلى متى ستبقى المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب؟ وهذا الموضوع سيكون محور اساسي بنقاشنا في الموازنة، وقد اعطى وزير المال انطباعاً جيداً لبحث هذا الموضوع، وأن تكون هناك حلول، اذ لا يمكن للقطاع العام أن يستمر، والدول أن تقوم، من دون حلول جدية، وبضوء التفاوت الكبير بين موظف القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلباً على تسيير أمور الناس والمرفق العام.

يتم الحديث في هذا السياق عن إعادة هيكلة القطاع العام، ونحن في لجنة المال والموازنة أول من دقق في هذا الموضوع وخرجنا بنتائج واصدرنا التقارير بشأنها. ولكن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل، لا أن تبقى معلّقة بالهواء، ونربط بها كل شيء، ويتوقف تطور الإدارة والقطاع العام على خلفية النية بإعادة الهيكلة. فما يجب أن يتم، يجب أن يتم، والحكومة مطالبة بأن تكون واضحة بهذا الموضوع، لأنه اصلاح فعلي وحقيقي يحتاج اليه لبنان".


4- تطرقنا الى الأملاك البحرية وجلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشأنها. وأثار عدد من الزملاء الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان وستكون هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان لايضاح الوضع المالي والنقدي ومتابعته من قبل لجنة المال والموازنة.

في الايام المقبلة وبعد ورود الفزلكة، ستكون لدينا مهلة لدراستها، قبل الانطلاق في دراسة مواد قانون الموازنة.

أخبار لبنان

المال:

ثوابتنا

بالودائع

القانونية

ونرفض

استحداث

الضرائب

والرسوم

لسداد

العجز

LBCI التالي
فياض بعد جلسة لجنة المال: طلبت دعوة حاكم البنك المركزيّ للاستماع اليه عن اجراءات اتخذها
دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

كنعان: منعنا شطب ودائع الناس وفرضنا قانون استرداد الودائع في لجنة المال وعلى طاولة صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي ترفض المسّ بالحقوق وتحذّر من تمديد الحصص دون مقابل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

المالية نبهت متعهدي الحفلات والنشاطات الفنية والمكلفين بالضرائب والرسوم التزام موجباتهم القانونية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

بو صعب لـ"حوار المرحلة": نحن لا نعمل لدى صندوق النقد وممنوع شطب ودائع المواطنين ووزير المال يقوم بالمستحيل للوصول إلى حل من دون المس بها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:49

"الوفاء للمقاومة" استنكرت الحملة "الاستعراضية" من جانب "القوات" ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها

LBCI
اقتصاد
11:36

سلسلة لقاءات لوزير المالية...

LBCI
أخبار لبنان
11:36

المنتدى العقاريّ الثالث يرسم خريطة طريق لقطاعٍ مستدام يجمع الاستثمار والسكن

LBCI
أخبار لبنان
11:36

"اليونيفيل" قلقة من التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا: انتهاك صارخ للقرار ال1701 ولسيادة لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

لجنة الدفاع أقرت قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

LBCI
أخبار لبنان
11:36

"اليونيفيل" قلقة من التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا: انتهاك صارخ للقرار ال1701 ولسيادة لبنان

LBCI
صحف اليوم
2025-10-15

مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:14

إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة

LBCI
أمن وقضاء
09:04

وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

LBCI
أمن وقضاء
05:01

إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
04:57

آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:29

بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء

LBCI
أخبار دولية
02:22

ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:55

لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
03:43

وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

LBCI
أمن وقضاء
05:33

الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية

LBCI
أخبار لبنان
03:40

الجيش الإسرائيلي: استهداف مشتبه به داخل مبنى لحزب الله في بليدا خلال عملية لتدمير بنية تحتية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:05

سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More