دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم

أخبار لبنان
2025-10-30 | 08:09
دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التي قالت بعد اللقاء: "تشاورنا مع سماحته في الأوضاع العامة ووضعته في أجواء التربية وتبادلنا الآراء والأفكار التي تهم الوطن والمواطن واستمعت الى توجيهاته بخصوص القطاع التربوي والمؤسسات التابعة لدار الفتوى".

أضافت: "الوضع التربوي مثل لبنان يعكس المجتمع، التربية موجوعة وفي أزمة ولكن لدي ثقة بالتربويين الموجودين في كل المواقع ويشدوا همتهم لتجاوز الأزمة ونعيد للتربية في لبنان رونقها".

وعن المعلمين الذين يعانون هذه الأزمة قالت:" اقف الى جانبهم ومعهم ولي ملء الثقة في الجهود التي يبذلونها خلال الأزمة خصوصا أساتذة القطاع العام الذين ظروفهم قاسية ولم تستطع الدولة تصحيح وضعهم وأجورهم مثل القطاع الخاص فأشد على أياديهم وأثمن هذه الجهود وأمل في أن يكون العام القادم أفضل".

واستقبل سفير الفاتيكان لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا وتم التداول في تعزيز العلاقات بين البلدين ، واطلعه على أجواء الزيارة التي سيقوم بها بابا الفاتيكان الى لبنان.

والتقى وفدا من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.

