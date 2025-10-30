اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية

بحثت اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين تطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وشدد الوزيران احمد الحجار ويوسف رجي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الداخلية، على ضرورة دراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير الذي اعد سابقًا في العام 2021 على ان ترفع اللجنة المشتركة تقريرًا بنتيجة اعمالها.

وأوضح الوزيران أن ذلك يأتي بمعزل عن النقاشات والاقتراحات الجارية على صعيد مجلسي النواب والوزراء بشأن قانون الانتخاب والتزامًا بالاجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليًا.

وأكد أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرّس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة، ويعزّز ثقة اللبنانيين في العملية الانتخابية.