الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون تداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين
أخبار لبنان
2025-10-30 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون تداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين
عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعًا للتداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين ومطالبهم المحقة بعد استلام مجلس الادارة مهامه في أب الماضي.
واستغربت نقابة موظفي التلفزيون أشد الاستغراب إصرار بعض أعضاء مجلس الادارة على استهداف الموظفين، كل الموظفين، وتحميلهم مسؤولية ما حصل من تراجع وانهيار في الشركة، هم الذين لم يقصروا يومًا في أداء واجبهم إيمانا منهم برسالة هذا الصرح الوطنيّ.
وقالت النقابة: "كنّا نأمل من بعض الأعضاء (غير المتفرغين) أن يتفرغوا لحشد الدعم من خارج الشركة، واستنهاض الطاقات وهي كثيرة داخلها، وأن يساهموا في وضع خطة للنهوض، بدل أن يتلهّوا بتعميم التهم على الموظفين في مجالسهم واطلالاتهم الإعلامية غير الموفقة".
وأضافت: "ظنًا بهدر "خبراتهم المهنية" في غير مكانها الصحيح، من قبيل البحث عن أدوار خارج صلاحياتهم او السعي خلف مصالح شخصية".
وشددت على أنّها تؤيّد محاسبة كل فاسد.
وإذ تشكر وزير الاعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الإدارة اليسار نداف على جهودهما وتعاونهما المستمر، تأمل منهما التوضيح للأعضاء المعنيين حدود مهامهم، كما نتوقع منهم وقف استهداف الموظفين الذين يُعلون كراماتهم على أي اعتبار!
وقالت إنّ رواتب الموظفين خط أحمر وأي تأخير في صرفها ينعكس سلبا على أوضاع الموظفين وادائهم في العمل وبالتالي لا يمكن للنقابة التغاضي عن أي تأخير من دون اتخاذ أي موقف في الوقت المناسب، على أمل عدم وضع عصي في دواليب الإنطلاقة الجديدة لتلفزيون الوطن.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
نقابة
مستخدمي
التلفزيون
تداول
الملفات
المتعلقة
بحقوق
الموظفين
التالي
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-14
"نقابة عمال كهرباء لبنان ومستخدميها": نرفض قرار تمديد براءتي ذمة شركتي الخليويّ
أخبار لبنان
2025-10-14
"نقابة عمال كهرباء لبنان ومستخدميها": نرفض قرار تمديد براءتي ذمة شركتي الخليويّ
0
أخبار لبنان
2025-10-15
اعتصام لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشماليّ رفضًا للإجراء المتخذ لصالح شركتي الخليويّ
أخبار لبنان
2025-10-15
اعتصام لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشماليّ رفضًا للإجراء المتخذ لصالح شركتي الخليويّ
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير (بناءً لطلبه) وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير (بناءً لطلبه) وموظفين وأمين السر…
0
أخبار لبنان
2025-09-19
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
أخبار لبنان
2025-09-19
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:47
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صور والبص وبرج الشمالي
أمن وقضاء
12:47
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صور والبص وبرج الشمالي
0
أخبار لبنان
12:27
القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية اختتمت التدريبات البحرية
أخبار لبنان
12:27
القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية اختتمت التدريبات البحرية
0
أمن وقضاء
12:18
شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل
أمن وقضاء
12:18
شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل
0
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-13
ترمب لفوكس نيوز: العالم كله متحمس وهذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-10-13
ترمب لفوكس نيوز: العالم كله متحمس وهذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط
0
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
0
أخبار دولية
13:56
الأمم المتحدة أدخلت 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة
أخبار دولية
13:56
الأمم المتحدة أدخلت 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة
0
أمن وقضاء
12:18
شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل
أمن وقضاء
12:18
شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:20
محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:10
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:10
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
0
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
3
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
4
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
5
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
6
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
7
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
8
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More