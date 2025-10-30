مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون تداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين

عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعًا للتداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين ومطالبهم المحقة بعد استلام مجلس الادارة مهامه في أب الماضي.



واستغربت نقابة موظفي التلفزيون أشد الاستغراب إصرار بعض أعضاء مجلس الادارة على استهداف الموظفين، كل الموظفين، وتحميلهم مسؤولية ما حصل من تراجع وانهيار في الشركة، هم الذين لم يقصروا يومًا في أداء واجبهم إيمانا منهم برسالة هذا الصرح الوطنيّ.



وقالت النقابة: "كنّا نأمل من بعض الأعضاء (غير المتفرغين) أن يتفرغوا لحشد الدعم من خارج الشركة، واستنهاض الطاقات وهي كثيرة داخلها، وأن يساهموا في وضع خطة للنهوض، بدل أن يتلهّوا بتعميم التهم على الموظفين في مجالسهم واطلالاتهم الإعلامية غير الموفقة".



وأضافت: "ظنًا بهدر "خبراتهم المهنية" في غير مكانها الصحيح، من قبيل البحث عن أدوار خارج صلاحياتهم او السعي خلف مصالح شخصية".



وشددت على أنّها تؤيّد محاسبة كل فاسد.



وإذ تشكر وزير الاعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الإدارة اليسار نداف على جهودهما وتعاونهما المستمر، تأمل منهما التوضيح للأعضاء المعنيين حدود مهامهم، كما نتوقع منهم وقف استهداف الموظفين الذين يُعلون كراماتهم على أي اعتبار!



وقالت إنّ رواتب الموظفين خط أحمر وأي تأخير في صرفها ينعكس سلبا على أوضاع الموظفين وادائهم في العمل وبالتالي لا يمكن للنقابة التغاضي عن أي تأخير من دون اتخاذ أي موقف في الوقت المناسب، على أمل عدم وضع عصي في دواليب الإنطلاقة الجديدة لتلفزيون الوطن.