الرئيس عون زوّد خمسة سفراء لبنانيين توجيهاته

زوّد الرئيس جوزاف عون خمسة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج، بتوجيهاته لتعزيز العلاقات مع الدول المعتمدين لديها ورعاية مصالح اللبنانيين.



وهم: جيسكار خوري (جنوب أفريقيا)، بريجيتا العجيل (كولومبيا)، بشير طوق (كندا)، وليد منقاره (هولندا)، وعلي الصالح (رومانيا).