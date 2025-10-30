المنتدى العقاريّ الثالث يرسم خريطة طريق لقطاعٍ مستدام يجمع الاستثمار والسكن

افتُتح في فندق فينيسيا – بيروت، المنتدى العقاريّ الثالث الذي استضافته بيروت بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمارية واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثّلًا بوزير المال ياسين جابر وتنظيم نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان.



وشهد المنتدى حضورًا لافتًا من مستثمرين وخبراء من دول مجلس التعاون الخليجيّ، في إشارة واضحة إلى عودة الاهتمام الإقليميّ بالسوق العقارية اللبنانية.



وتضمّن المنتدى أربع جلسات رئيسية تناولت المحاور الآتية:



الحوافز وفرص الاستثمار العقاري: (الحوافز الضريبية والمالية، الإصلاحات القانونية والتنظيمية، بناء الثقة لدى المستثمرين).



الحوكمة الإدارية والتحول الرقمي: (تبسيط وتسريع الإجراءات، رقمنة السجل العقاري والخدمات، الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات).



الامتيازات والعلامات الدولية وعودة العقارات التجارية: (تعافي سوق التجزئة، مرونة قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات، وآفاق الاتجاهات التجارية الناشئة).