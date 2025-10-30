القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية اختتمت التدريبات البحرية

اختتمت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية التدريبات البحرية التي استمرت أسبوعًا تحت عنوان "اتحاد حازم" (Resolute Union 26)، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.



وأوضحت أنّ التمرين الثنائيّ ركّز على عمليات الأمن البحريّ، بما في ذلك الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة إضافة إلى التخلص من الذخائر المتفجرة والغوص.



وقال رئيس فرقة العمل 56 التابعة للقيادة المركزية البحرية القبطان برايين رايتر، إنّ هذه التدريبات سمحت بتبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز قابلية التشغيل البينيّ مع الشركاء.



وشدّد على أنّ التدريب المشترك عبر مجموعات مهام متعددة يعزز العمل الجماعيّ والقدرات الأمنية البحرية المشتركة.



ولفتت القيادة أنّ التدريبات الأخيرة، أُقيمت في لبنان في حزيران من العام 2023، وهي بمثابة فرصة دائمة لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة والقوات اللبنانية.



وأوضحت أنّها تشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركيّ ما يقارب 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربيّ وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب.