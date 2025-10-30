شركة "لافاجيت" توقف أعمالها موقتًا اعتبارًا من 3 تشرين الثاني في طرابلس

أكدت شركة "لافاجيت" إيقاف أعمالها موقتًا اعتبارًا من الإثنين 3 تشرين الثاني 2025، في طرابلس.



ولفتت، في بيان، إلى انتهاء مدة العقد الموقع خلال حزيران المنصرم.



وشددت على أنّها لم تتلقَ أيّ تجاوب فعليّ، "رغم المناشدات المتكررة التي وجهتها الشركة إلى الجهات المعنية للإسراع في اتخاذ قرار تمديد العمل معها موقتًا، لحين إجراء مناقصة جديدة وتكليف شركة بديلة بتولي أعمال الكنس وجمع النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون)".



وقالت شركة لافاجيت إنها "إيمانًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصًا على النظافة والصحة العامة في مدن الاتحاد، استمرت خلال الأشهر الماضية في تنفيذ التزاماتها رغم عدم وجود غطاء قانونيّ أو ماليّ".



وأضافت: "تحمّلنا أعباء تشغيلية باهظة تشمل كلفة صيانة الآليات، تأمين مادة المازوت، ودفع أجور العمال".



لذا، أعلنت الشركة إضرابها الشامل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 3 تشرين الثاني 2025 ، وذلك إلى حين معالجة المسألة واتخاذ القرار اللازم في شأن العقد.



وفي هذا الإطار ،تتقدّم شركة لافاجيت بالإعتذار من أهالي طرابلس عامة ومدن الإتحاد كافة ومن عمال الشركة الذين بذلوا قصارى جهدهم لخدمة المدينة وأهلها.