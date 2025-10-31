مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي كلاماً منسوباً إلى الرئيس عون عن اعتداء بليدا

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه يتم تناقل مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدا امس الخميس ، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم.



وأكد مكتب الاعلام أن موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر امس عن مكتب الاعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ولم يصدر عن الرئيس اي موقف آخر.