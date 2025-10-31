نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري"، قائلا: "نعمل كحكومة على هذا الأساس وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".

وقال من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة".



وردًّا على سؤال حول القلق من الوضع الأمني ومسألة حصر السلاح، قال: "هناك قرار اتُّخذ، وقدّم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح".



وأضاف: "اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث تمّ تسليم أكثر من عشرين شاحنة من السلاح الثقيل، وهذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد".