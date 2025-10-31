اطلاق مشروع المدرسة المواطنية في القصر الجمهوري... والسيدة عون: هذا المشروع جسر تواصل بين الدولة والشباب

أعلنت السيدة الأولى نعمت عون اطلاق مشروع المدرسة المواطنية في القصر الجمهوري، واعتبرت أنه جسر تواصل بين الدولة والشباب من خلال المؤسسات التربوية.



وقالت عون: "نطلق نداء للمصالحة بين المواطنين والدولة ونداء لكسر الحواجز بين اللبنانيين".



وأضافت أن هذا المشروع ربط لبنان من شماله الى جنوبه.



ووصفت السيدة عون جميع مدراء المدارس بأنهم بناة المستقبل وجيمع المعلمات والمعلمين بأنهم رواد هذا المشروع.



وتوجهت لأهل التلاميذ بالقول، "أنتم والمدرسة عمودين في هيكل واحد وهو الوطن وهدفنا تعزيز الانتماء اليه".



كما توجهت للشباب بالقول، "انضموا لجيل المواطنيّة لنحقق لبنان الوحدة والعدالة والقوة".



وأكدت أن هذا المشروع بسيط بفكرته ولكنه ثوروي بطموحه، موضحة أن ها المشروع يحول المدارس الى مختبرات تصنع الوطنية.



وفي السياق، رأت وزيرة التربية ريما كرامي أن المدرسة هي نقطة انطلاق أي اصلاح في البلد.



وأوضحت أن هذه المبادرة تشجع المدارس اللبنانية على أن تتسم بصفة مدرسة المواطنية.



وشددت على أن مدرسة المواطنية تربّي مواطنين ومواطنات يحملون بحب مسؤولية تعافي ونهضة البلد.



وقالت: "هذه المدرسة مبنية على السؤال والمناقشة والمشاركة والوعي المجتمعي الحقيقي".



