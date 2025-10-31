وزير الداخلية في البحرين...

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".



وكان في استقباله في مطار البحرين الدولي، وكيل وزارة الداخلية البحرينية الشيخ ناصر عبدالرحمن آل خليفة، نائب محافظة المحرق العميد جاسم الغتم، المدير العام للإدارة العامة لأمن المنافذ العميد أحمد الهتيمي وسفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم.



هذا وسيشارك الوزير الحجار في جلسة حوارية بعنوان: "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، كما سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى، خلال زيارته التي تستمر ليومين.