رجي استقبل نظيره الألماني... فاديفول: عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية
أخبار لبنان
2025-10-31 | 05:45
رجي استقبل نظيره الألماني... فاديفول: عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول وعقد معه لقاء ثنائيا تبعه جلسة مباحثات موسّعة، بحضور السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وأعضاء الوفدين.
وتناول اللقاء أبرز الملفات في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين. كما وضع فاديفول الوزير رجّي في أجواء زيارته الى سوريا.
وأكد وزير خارجية ألمانيا أن "زيارته بيروت هدفها الاطلاع عن كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لبنان باعتباره مفتاحا للاستقرار في المنطقة". وشدد على أن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير مقبول، مؤكدا ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والتزامها و"حزب الله" بترتيبات وقف الأعمال العدائية.
وأشاد الوزير فاديفول "بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها"، وأبدى دعم بلاده للاجراءات التي تقوم بها لبسط سيطرتها في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة". واعتبر أن عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها.
من جهته، طلب الوزير رجي من ألمانيا "المساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها والالتزام بتعهداتها بموجب إعلان وقف الإعمال العدائية"، معتبرا أن"الحل الديبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب". كما أكد أن الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بخطوات تدريجية، وأن الجيش اللبناني يواصل مهمته على أكمل وجه. وشدد الوزير رجّي على أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والإزدهار.
وتطرق اللقاء الى ملف النزوح السوري بحيث أكد فاديفول "دعم ألمانيا موقف لبنان بضرورة عودة النازحين الى بلدهم"، فيما شدد الوزير رجي على أن مساندة موقف لبنان يجب أن تترافق مع تشجيعهم على العودة وتأمين المساعدات المالية لهم في الداخل السوري.
وتم البحث أيضا مع الوفد الألماني في مسألة ملء الفراغ بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل والأفكار المتداولة في هذا الشأن.
وطلب الوزير رجي "تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين لبنان وألمانيا"، متمنيا على الجانب الألماني "زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين".
أخبار لبنان
يوسف رجي
يوهان فاديفول
لبنان
ألمانيا
السلاح
