كركي: إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تنجز مكننة براءة الذمة
أخبار لبنان
2025-10-31 | 07:34
مشاهدات عالية
3
min
كركي: إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تنجز مكننة براءة الذمة
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي إنجازا جديدا قامت به إدارة الصندوق وهو تقديم طلب براءة الذمة ومتابعته وإنجازه عن بعد.
وبحسب بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فإن إدارة الضمان لزمت شركة متخصصة لمكننة مسلك عمل الحصول على براءة الذمّة، وذلك بتاريخ 10/6/2025، وقد تعهدت الشركة بإنجاز عملها خلال ستة أشهر، وفقا لما نص عليه دفتر الشروط.
واليوم، بدأ العمل على إجراء التجارب العمليّة على البرامج قبل تاريخ إطلاق هذه الخدمة رسميا في 10/12/2025. وتعد هذه الخطوة من أهم الخدمات الإلكترونيّة التي يؤمّنها الصندوق حتى تاريخه كونها ستتيح لأصحاب العمل تقديم طلب براءة الذمّة ومتابعته وإنجازه عن بُعد من خلال أجهزة الكمبيوتر والهاتف الخلوي، بحيث تضمن لهم الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، إضافةً إلى عدم إضاعة وقتهم بالانتظار في قاعات الضمان، وعدم تكبّدهم عناء الانتقال إلى المركز الرئيسي للصندوق، مما يساهم في تعزيز اللامركزيّة الإداريّة. كذلك ستمكّن هذه الخطوة مكاتب الصندوق الإقليمية التي تصدر براءات ذمة محصورة من إنجازها بفترات زمنية قياسية. وكما تساعد في ترشيد استهلاك الحبر والورق والطابعات وتخفيف الضغط عن المستخدمين.
وأوضحت مديرية العلاقات العامة أن القيمة المضافة الأهم التي تومّنها هذه الخدمة هي الحدّ من عمليات التلاعب وإمكانيّة التزوير عبر اعتماد التتبّع الإلكتروني الزمني للمعاملات التي يقدّمها أصحاب المؤسسات المسجّلة وغير المسجّلة، بالإضافة إلى التخفيف من الأخطاء البشريّة.
وقالت: "أمّا في ما يتعلّق بلمستلزمات الطبية، وعلى ضوء دراسات علميّة (طبيّة واكتواريّة)، قامت بها الأجهزة المعنيّة في الصندوق، من خلال لجنة شكّلها المدير العام لتحديث لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة وتسعيرها وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحّة العامّة والمكلّفين بهذا الموضوع من قبل وزير الصحّة العامّة ركان ناصرالدين، فقد توصّلت اللجنة إلى لائحة تضمّ حوالي 39 الف مستلزم طبّي، تغطّي الأعمال الجراحيّة كافّة في لبنان، بعدما تمّت تنقية واختصار اللائحة الأساسيّة التي كونتها وتديرها وزارة الصحّة العامّة والتي تضمّ أكثر من 90 ألف مستلزم طبّي. وبالتالي، فإنّ هذه اللائحة المختصرة ستغطّي احتياجات المضمونين كافّة ولن تستبعد أيّ شركة أو وكيل وستشمل كافّة أنواع المستلزمات FDA, CE، ودول غير مرجعيّة.
وأمل كركي أنّ تقرّ هذه اللائحة الأسبوع المقبل بعد أن تمّ رفع كتاب بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة يوم الأربعاء الفائت بتاريخ 29/10/2025، لرفع تغطية المستلزمات الطبيّة إلى 60% من السعر الرسمي المُسجَّل لدى وزارة الصحّة العامّة.
وبهذه المناسبة، تقدّم المدير العام بالشكر إلى كلّ من ساهم في هذا الإنجاز الوطني ولاسيمّا وزيري العمل والصحّة العامّة والعاملين في وزارة الصحّة العامّة والضمان الاجتماعي. وأعلن أنّ إدارة الصندوق أنجزت إعادة النظر الشاملة بالأعمال الاستشفائيّة والطبيّة والصحيّة كافّة وأنّ تقديمات المضمونين عادت إلى حدّ كبير كما كانت عليه قبل الأزمة.
أخبار لبنان
كركي
الضمان
مكننة
براءة الذمة
التالي
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
السابق
