وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب

أخبار لبنان
2025-10-31 | 07:48
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددا على أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

كلام فاديفول جاء خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير حيث جرى البحث في الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "اليونيفيل".
 

وأكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت.
 

وأشار الرئيس سلام إلى أن المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

وأكد الرئيس سلام تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، والقائمة على حل الدولتين.
 

أخبار لبنان

يوهان فاديفول

ألمانيا

لبنان

نواف سلام

الجيش

