السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير التركي لدى لبنان مراد لوتيم الذي قال بعد اللقاء: "اللقاء كان جيد جدا، تحدثنا خلاله عن المواضيع التي تهم لبنان وتركيا، وعرضنا للاعتداءات الإسرائيلية ولاحتلالها لبعض النقاط في لبنان. وبحثنا أيضا في الديناميات الإقليمية".



وأشار السفير التركي الى أن لبنان وتركيا قريبان من بعضهما البعض والشعب فيهما تواق للسلام والاستقرار في المنطقة.



وقال: "أكدت في اللقاء أن تركيا ستواصل دعمها لبنان في كل المجالات".