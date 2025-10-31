سامي الجميّل: فضيحة الشهادات المزورة في الجامعة اللبنانية ليست مجرد قضية قضائية

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر منصة "إكس": "فضيحة الشهادات المزورة في الجامعة اللبنانية ليست مجرد قضية قضائية، بل ناقوس خطر يهدّد أحد أهم صروح العلم في لبنان. تزوير الشهادات جريمة تطعن في عدالة الفرص بين الطلاب وتسيء إلى سمعة الجامعة ومكانتها. كل التقدير للقضاء على تحرّكه ومتابعته هذا الملف".