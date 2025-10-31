سامي الجميّل: فضيحة الشهادات المزورة في الجامعة اللبنانية ليست مجرد قضية قضائية

فضيحة الشهادات المزوّرة في #الجامعة_اللبنانية ليست مجرد قضية قضائية، بل ناقوس خطر يهدّد أحد أهم صروح العلم في لبنان.
تزوير الشهادات جريمة تطعن في عدالة الفرص بين الطلاب وتسيء إلى سمعة الجامعة ومكانتها.
كل التقدير لـ #القضاء على تحرّكه ومتابعته هذا الملف.
— Samy Gemayel (@samygemayel) October 31, 2025
