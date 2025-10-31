وزير الداخلية التقى مستشارة الرئيس الفرنسي... آن-كلير لوجاندر: باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مقر إقامته في البحرين، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، في لقاء مطوّل خُصّص للبحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحضور سفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم وسفير فرنسا لدى البحرين ايريك جيرو تلم.



وخلال اللقاء، شدد الوزير الحجار على "أهمية أن تضطلع فرنسا بدور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون محتجزين منذ الحرب الأخيرة".



وأكد "ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من تنفيذ المهمات الموكلة إليهما، ولا سيما تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، ولا سيما في الجنوب".