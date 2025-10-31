عبود يعلن تنظيم النقابة دورة تدريبية في مجال السياحة والسفر: مسؤوليتنا رفع كفاءة القطاع والحفاظ على تفوق القطاع السياحي في لبنان

تقيم نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود دورة تدريبية لـ 40 شاب وشابة في مجال السياحة والسفر بالتعاون مع اليونيسيف وAnera، وذلك بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية القطاع والخدمات التي يوفرها.وخلال لقاء لعبود مع المتدربين بحضور أمينة سر النقابة رقية حامد ومنسقة في جمعية Anera جوانا رزق الله، أكد في كلمة له اهتمام النقابة بالكادر البشري العامل في مكاتب السياحة والسفر "الذي يشكل عاملاً أساسياً ومؤثراً على مستوى الخدمات التي تقدمها المكاتب.ولفت عبود إلى أن النقابة تأسست عام 1950 وهي من أقدم النقابات وهذا يدل على أهمية السياحة في لبنان، وقال "من مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث وعلى هوية لبنان كمركز سياحي مرموق في المنطقة.واعتبر أن هذه الدورة مخصصة لتدريب جيل جديد وجعله يكتسب مهارات في قطاع السياحة والسفر بكل خدماته وأقسامه.وأكد عبود أننا اليوم في هذا العصر نعمل أيضاً عى إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال عملنا، وهذا ما نقوم به من أجل الحفاظ على أعلى درجات المهنية والتقنية والتنافسية.