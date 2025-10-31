قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا

اعتبر الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه".



وقال إن "مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء ومسؤولين في الدولة هي مواقف يبنى عليها".



ورأى ان "من أراد أن يلتزم بالطائف لا يستطيع أن يختار منه جزءا ويترك الأجزاء الأخرى".



ولفت الى انه " كل ما جاء مبعوث أميركي الى لبنان وكل ما صرح أحد الأميركيين نجد أن الاعتداءات تزداد بشكل كبير".



وتابع "نوجه رسالة إلى شركائنا في الوطن فعندما تدعمون أهلكم في منطقة أخرى غير منطقتكم إنما تدعمون لبنان".



وطالب الحكومة اللبنانية بأن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان.



واردف " لن يغيّر التهويل مواقفنا ولن نقبل بالاستسلام أو بالالتزامات القسرية".