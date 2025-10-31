الجيش: توقيف مواطن في الهرمل لتأليفه عصابة خطف وإتجاره بالأسلحة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل – بعلبك المواطن (ب.ز.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: تأليف عصابة خطف، الاتجار بالأسلحة الحربية، وأعمال السرقة.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".