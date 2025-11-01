الرئيس سلام من معرض الصناعات اللبنانية: فتح الاسواق الخليجية أمام لبنان بات قريبا

أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن إعجابه بالمستوى الرفيع الذي بلغته الصناعة الوطنية، سواء من حيث الجودة والمواصفات أو من حيث اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج.

وأكّد سلام، خلال تجوله في معرض الصناعات اللبنانية المقام في Seaside Arena، أن "أهمية معرض الصناعات اللبنانية مضاعفة اليوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

وأشار إلى أن "المعرض يوجّه رسالة واضحة بأن الصناعة اللبنانية ما زالت بخير رغم التحديات".

وآمل سلام أن تحقق الصناعة اللبنانية مزيدًا من الازدهار مع إعادة فتح الأسواق التقليدية أمامها.

وقال: "لا شك أننا نواجه العديد من الصعوبات، لكننا نسعى جاهدين لفتح الأسواق أمام الصناعات اللبنانية، ولا سيما الأسواق الخليجية".

وكشف أن لبنان بات قريبًا من تحقيق هذا الهدف، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.