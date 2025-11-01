جعجع: يجب حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني

ذكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان أنّه ”كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بانضمام لبنانيين مدنيين إلى لجنة ”الميكانيزم"".



وتوجه الى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قائلًا: ”المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني“.

وأضاف: ”إذا اتخذتما هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل بممثلين عسكريين ام مدنيين ام بغيرهم“.

وأوضح أنه ”إذا لم يُتخّذ هذا القرار فعليًا وعمليًا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، هذا الوقت الثمين جدًا بالنسبة للبنان واللبنانيين من أجل قيام دولة فعلية، وتحقيق استقرار نهائي، وإخراج إسرائيل من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا“.

وقال: "إنه الوقت الثمين المطلوب لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى اللبنانيين“.