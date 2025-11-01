عز الدين: المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

فيما لا تزال الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة وآخرها استهداف مسيرة إسرائلية الية في بلدة كفرصير جنوب لبنان، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين ان المقاومة لا تزال موجودة وتشكل ضرورة وطنية ووجودية لبقاء الوطن، خاصة وأن العدو لا زال مشروعه التوسعي يشكل تهديدًا وجوديًا لبقاء لبنان.



وسأل الحكومة اللبنانية لماذا لا تصدر قرارًا سياسيًا وطنيًا لقيادة الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات اللازمة لصد هذه الاعتداءات.