0min

براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما

أعلن المبعوث الاميركي توم براك أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل



وقال براك في منتدى حوار المنامة: "لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله".



وأضاف: "اسرائيل قد تردّ في لبنان وفقا للتطورات".