الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
أخبار لبنان
2025-11-01 | 10:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
3
min
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أننا في المقاومة الإسلامية في لبنان ومعنا أمّهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا الزينبيات، نتحمّل الشدائد اليوم، ونصبر على أذى الأعداء وجبروتهم وانتهاكاتهم، ونصمد في أرضنا، ونثبت على موقفنا وخيارنا، من أجل أن نحفظ كرامتنا وكرامة وطننا، وحرصاً على سيادة بلدنا لبنان، ونضحي ونبذل الدماء ثابتين على خيارنا المقاوم، كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاعنا أو إخضاع بلدنا، أو انتزاع الإذعان لمشروعه الاحتلالي العدواني".
وأسف رعد في خلال الحفل التكريمي الذي أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" لـ"الأخوات اللواتي ارتدين العباءة الزينبية" في ثانوية الإمام المهدي في الحدث، "لما نسمعه من بعض الأصوات في الداخل التي تحرّض على الاستسلام للعدو، وتفرّط بالسيادة، متوهمة أنها تحفظ مصالحها، وتعزز مواقعها في السلطة، حين ترتضي التبعية للمحتلين والتصالح معهم على حساب مصالح الوطن وكرامته ومستقبل أبنائه".
وقال: "هؤلاء هم أنفسهم من كشفوا البلاد أمام الوصاية الأجنبية بكل وقاحة ونذالة ومذلة، ويزايدون بشعارات السيادة الكاذبة، التي لا تعني إلاّ التسلط على شعبهم وحراسة مصالح العدو وأسياده، ويسابقون الزمن للاستثمار على العدو الصهيوني، من أجل أن يغيّروا أو يبدّلوا في القوانين، خصوصاً قانون الانتخاب، وغايتهم أن يضعفوا تمثيل المقاومة ومؤيديها داخل المجلس النيابي، ليسهل عليهم التحكّم بإدارة البلاد كما يتوهّمون، وتحقيقًا لمصالحهم الفئوية على حساب مصالح اللبنانيين كافة، وملاقةً منهم لمشاريع العدو ورعاته الدوليين الذين يريدون فرض الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، والتصالح معه، والخضوع لإرادة الوصاية الأجنبية في لبنان".
وأضاف: "إن المقاومة الإسلامية لا تزال تلتزم بشكل صارم إعلان وقف إطلاق النار رغم استباحة العدو الصهيوني لهذا الإعلان الذي نكث بضمانة تنفيذه الضامنون، الأمر الذي شجع العدو على قتل الناس يومياً، واستهداف بيوتهم وقراهم ومؤسساتهم ومصالحهم، ومواصلة الضغط عليهم، وشن الغارات المتتالية لإرهابهم وترويع أطفالهم، ورغم ذلك كله، فإن المقاومة تدعو الدولة واللبنانيين معاً إلى التمسك بوجوب الضغط لإلزام العدو بإعلان وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده، بدءاً من وقف الأعمال العدائية إلى الانسحاب الكلي من أرضنا اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح جميع الأسرى بلا شروط ودون أي قيد أو شرط أو تأخير".
ولفت رعد الى أن هذا الموقف الوطني يجب أن يعبّر عنه الجميع بكل قوة وثقة وثبات، ومن دون أي مجاملة أو تردد، مشيرا الى أن هذا الموقف، هو الموقف الذي يحفظ سيادة بلدنا ووحدة شعبه وأمنه واستقراره".
أخبار لبنان
خيارنا
كمقاومة
الثبات
والصبر
يستسهل
العدو
إمكانية
إخضاع
بلدنا
التالي
جعجع لنعيم قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان ونحن لك من الشاكرين
رسامني: الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أكثر من منصف للبنان... وهذا ما قاله عن ترسيم الحدود مع سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-29
رعد: مقاومة "حزب الله" لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات
أخبار لبنان
2025-09-29
رعد: مقاومة "حزب الله" لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات
0
أخبار لبنان
2025-09-11
كركي بحث والقصيفي والأسمر في إخضاع الصحافيين والمصورين إلى صندوق الضمان وإمكان خفض الإشتراكات
أخبار لبنان
2025-09-11
كركي بحث والقصيفي والأسمر في إخضاع الصحافيين والمصورين إلى صندوق الضمان وإمكان خفض الإشتراكات
0
آخر الأخبار
2025-10-10
مجتبى أماني لـ جدل: المقاومة لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال
آخر الأخبار
2025-10-10
مجتبى أماني لـ جدل: المقاومة لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال
0
أخبار لبنان
2025-10-26
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
2025-10-26
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:58
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
أخبار لبنان
13:58
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:51
وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج
أخبار لبنان
10:51
وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج
0
أخبار دولية
11:19
براك: الرئيس السوريّ في واشنطن
أخبار دولية
11:19
براك: الرئيس السوريّ في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
0
آخر الأخبار
14:13
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
آخر الأخبار
14:13
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
0
أخبار لبنان
10:34
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
أخبار لبنان
10:34
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا
0
أخبار لبنان
09:43
براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما
أخبار لبنان
09:43
براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:12
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
خبر عاجل
09:12
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
2
خبر عاجل
09:09
المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل
خبر عاجل
09:09
المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل
3
خبر عاجل
09:21
توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"
خبر عاجل
09:21
توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"
4
صحف اليوم
01:28
الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل
صحف اليوم
01:28
الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل
5
منوعات
06:20
استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)
منوعات
06:20
استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)
6
خبر عاجل
12:34
تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
12:34
تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI
7
خبر عاجل
11:05
براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته
خبر عاجل
11:05
براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته
8
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More