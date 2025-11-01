الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج

أخبار لبنان
2025-11-01 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج

شدّدت وزارة الطاقة والمياه على أنّ أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية، التي يعتمدها مجلس الوزراء وفق النتائج الصادرة عنها وبمشاركة وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالفئة الأولى أو الأعضاء المتفرغين. 

 

وأوضحت الوزارة أنّه في ما يتعلق بالأعضاء غير المتفرغين، يصرّ  الوزير جو الصدي على عدم تعيينهم كما كان يجري سابقًا، من دون أي آلية بل على تطبيق آلية شفافة شبيهة بتلك التي اقرها مجلس الوزراء، عبر دراسة الطلبات وإجراء لجنة من الاختصاصيين مقابلات شفهية مع المؤهلين. 

 

وقالت الوزارة في بيانها، مذكّرة بخبر منشور بعنوان "المحاصصة تضيء وزارة الطاقة": "يبدو أنه كل ما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابيّ، كلّما زاد منسوب الكذب والتضليل لدى بعضهم”. 

 

وأضافت: “من الأمور الايجابية أنّ أكاذيب هذه الجوقة أصبحت مكشوفة أمام اللبنانيين”. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الطاقة

والمياه:

تعيين

وفقًا

للآلية

يعتمدها

الوزراء

النتائج

LBCI التالي
جعجع لنعيم قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان ونحن لك من الشاكرين
رسامني: الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أكثر من منصف للبنان... وهذا ما قاله عن ترسيم الحدود مع سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الصدي لـ #حوار_المرحلة: لا تعنينا التسريبات من وزارة الطاقة وليس لدينا أي شيء لنخبئه ونعمل على إعادة تفعيل مجالس الادارة في الوزارة وأتبع آلية مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

وزير الزراعة: وزارة الصحة أخذت 11 عينة جديدة من مياه تنورين ستصدر نتائجها تباعًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-07

الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع وزارته بمختلف مديرياتها والمشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعين النفطي والكهربائي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:58

الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:51

وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج

LBCI
أخبار دولية
11:19

براك: الرئيس السوريّ في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟

LBCI
آخر الأخبار
14:13

الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المُتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:03

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:34

رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا

LBCI
أخبار لبنان
09:43

براك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بينهما

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:12

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
09:09

المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
09:21

توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"

LBCI
صحف اليوم
01:28

الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل

LBCI
منوعات
06:20

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:34

تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
11:05

براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More