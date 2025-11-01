وزارة الطاقة والمياه: أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء حسب النتائج

شدّدت وزارة الطاقة والمياه على أنّ أي تعيين حصل أو قد يحصل هو وفقًا للآلية، التي يعتمدها مجلس الوزراء وفق النتائج الصادرة عنها وبمشاركة وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالفئة الأولى أو الأعضاء المتفرغين.

وأوضحت الوزارة أنّه في ما يتعلق بالأعضاء غير المتفرغين، يصرّ الوزير جو الصدي على عدم تعيينهم كما كان يجري سابقًا، من دون أي آلية بل على تطبيق آلية شفافة شبيهة بتلك التي اقرها مجلس الوزراء، عبر دراسة الطلبات وإجراء لجنة من الاختصاصيين مقابلات شفهية مع المؤهلين.

وقالت الوزارة في بيانها، مذكّرة بخبر منشور بعنوان "المحاصصة تضيء وزارة الطاقة": "يبدو أنه كل ما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابيّ، كلّما زاد منسوب الكذب والتضليل لدى بعضهم”.

وأضافت: “من الأمور الايجابية أنّ أكاذيب هذه الجوقة أصبحت مكشوفة أمام اللبنانيين”.