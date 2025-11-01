الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب

أخبار لبنان
2025-11-01 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس سلام التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية: للضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال زيارته جمهورية مِصر العربية، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير  الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيّما التطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”، إضافة إلى سبل دعم المؤسّسات اللبنانية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.

 

وأكّد الرئيس شتاينماير "دعم بلاده الثابت للبنان في جهوده للحفاظ على استقراره وتعزيز مؤسّساته، ولا سيّما الجيش اللبنانيّ”.

 

وأشار إلى "استعداد ألمانيا للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المرتقب لدعم الجيش، وللإسهام في مشاريع التعاون الاقتصاديّ والتنمويّ”.

 

وشدّد على أنّ "لبنان مدعو اليوم للاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد الذي تشكّل بعد وقف إطلاق النار في غزة، لتثبيت الاستقرار وإعادة بناء الثقة داخليًا وخارجيًا”.

 

كما شدد على "أهمية الوصول إلى اتفاقٍ نهائيّ مع صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة محورية لإعادة الثقة الدولية وتحريك عجلة الاقتصاد".

 

أمّا الرئيس سلام فقال إنّ لبنان يسعى جاهدًا للاستفادة من مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة وقِمّة شرم الشيخ لتطبيق وقف العمليات العدائية وتثبيت الاستقرار في الجنوب والبلاد.”

 

ودعا سلام إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبنانيّ ووقف اعتداءاتها المتكرّرة.”

 

وأكّد التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 وبترتيبات وقف الأعمال العدائية"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة التي تهدف بدورها إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية".

 

كما أشار الرئيس سلام إلى أنّ "المسار الإصلاحي للحكومة مستمرّ بوتيرةٍ ثابتة، سواء على الصعيدين الماليّ والإداريّ”.

 

وأوضح أنّ "هذه الإصلاحات تشكّل القاعدة الضرورية لتعافي الاقتصاد واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدوليّ بلبنان".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التقى

جمهورية

ألمانيا

الاتحادية:

للضغط

إسرائيل

لانسحابها

الجنوب

LBCI التالي
جعجع لنعيم قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان ونحن لك من الشاكرين
رسامني: الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أكثر من منصف للبنان... وهذا ما قاله عن ترسيم الحدود مع سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-30

سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

وزير الإعلام: سلام أكد أنه حرص على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:29

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
أخبار لبنان
15:53

وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل

LBCI
أخبار لبنان
15:23

بحث في العلاقات بين لبنان والإمارات وسبل تعزيز التعاون القائم

LBCI
أمن وقضاء
14:44

قوى الامن تعمم صورة سيّدة تجهل مكان اقامتها موجودة في مخفر قصر عدل طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:53

وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

LBCI
حال الطقس
2025-09-08

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
2025-10-30

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:37

الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير

LBCI
أخبار لبنان
17:29

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الديناميت في البحر... حين يتحول الصيد الى ابادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابلس وغيرها بانتظار الاثنين: هل تتكدّس النُفايات على الطرقات أم تباشر لافاجيت بجمعها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

محلات الـ“ناولني” للدولة: نظّملي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من مخيم الهول إلى بيروت: مباحثات لإعادة نساء داعش اللبنانيات مع أولادهن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:03

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:12

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
16:29

استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية

LBCI
خبر عاجل
09:09

المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
09:21

توم براك: إسرائيل قد تردّ في لبنان "وفقا للتطورات"

LBCI
صحف اليوم
01:28

الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل

LBCI
خبر عاجل
16:36

وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
12:34

تابعوا النشرة المسائية استثنائيًا الليلة الساعة السابعة مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
منوعات
06:20

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More