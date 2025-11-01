الأخبار
وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل

أخبار لبنان
2025-11-01 | 15:53
وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل
وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل

أعلن وزير العمل محمد حيدر،  سلسلة مبادرات وطنية، تهدف إلى مواجهة البطالة سوق العمل وتنظيمه وتعزيز الربط بين الكفاءات اللبنانية والفرص المتاحة.

 

وأكد حيدر أنّ “التوظيف لم يعد ملفًا يخص وزارة واحدة، بل أصبح قضية وطنية تتطلب تنسيقًا فعليًا بين الوزارات والقطاعين العام والخاص”.

 

وكشف عن شراكة مع وزارة الداخلية والبلديات، مثنيًا على الدعم والتسهيلات التي قدمها وزير الداخلية، بهدف تمكين البلديات من تزويد وزارة العمل بالبيانات الدقيقة عن الكفاءات المحلية والأشخاص الباحثين عن فرص عمل في مناطقهم.

 

وأوضح أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تشكل الأساس لأي سياسة فعّالة لتنظيم سوق العمل".

 

وأشار حيدر إلى أنّ "الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية وطنية بإشرافها، لتكون مركزًا موحدًا للمعلومات حول المهن والمهارات والفرص المتاحة، ما يتيح تنسيقاً  أفضل بين الجهات المعنية، ويساعد في تسهيل عملية الربط بين طالبي العمل وأصحاب العمل، دون أن تكون الوزارة جهة تشغيل مباشرة".

 

وقال إنّ "هذه المنصة ستُحدث نقلة نوعية في إدارة ملف التوظيف، إذ تعتمد على البيانات والتحليل والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العمل

مبادرات

وطنية

لتعزيز

العمل

