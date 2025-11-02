وزير الداخلية: العمل جار بكل جدية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ "الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية”.

وشدّد، خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، على أنّ "العمل جار بكل جدية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرًا".

وقال: "نحن في صلب التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل في وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطنيّ في موعده في أيار ٢٠٢٦".