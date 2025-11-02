رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

أكّد رئيس الحكومة المصريّ أنّ مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان.

كما أكّد إدانتها للإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، داعيةً الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس لإعادة الإعمار بعد ذلك.

وأعرب عن امتنانه بما وُقّع من مذكرات تفاهم مع لبنان، مشدّدًا على ضرورة تنفيذها، خصوصًا من الجانب التجاريّ.

وقال: “شجعنا لشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت”.

وأضاف: “سعداء بعودة انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان لتنفيذ مذكرات التفاهم بين الطرفين وعلاقتنا الثنائية دائمًا هي في مستوى متقدم”.

واعلن زيارته لبنان، برفقة عدد من الوزراء، الشهر المقبل، لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان ومِصر.

أمّا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، فلفت إلى أنّ العلاقات اللبنانية المِصرية نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكريّ والإنسانيّ وأنّ اليوم تُجدّد الروح في المستقبل نحو الاستثمار في الإنسان.

وأكّد تثمين لبنان لدور مِصر في دعم الاستقرار في المنطقة ودعمها للبنان ومساندتها في المحافل الدولية والعربية.

وأوضح أنّه ناقش مع نظيره المصريّ ملفات من الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا ووقّعا عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.