الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الزراعة تطلق برنامج "تشجير جوانب الطرقات" بالشراكة مع نقابة مهندسي بيروت

أخبار لبنان
2025-11-02 | 08:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الزراعة تطلق برنامج &quot;تشجير جوانب الطرقات&quot; بالشراكة مع نقابة مهندسي بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزارة الزراعة تطلق برنامج "تشجير جوانب الطرقات" بالشراكة مع نقابة مهندسي بيروت

أطلقت وزارة الزراعة، بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، وفي خطوة وطنية تهدف إلى إعادة الحياة والخضرة إلى المدن والقرى اللبنانية، برنامج "تشجير جوانب الطرقات"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، في احتفال أقيم في مبنى النقابة، حضره المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وفريق عمل الوزير، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية البروفسورة نادين ناصيف، رؤساء اتحادات بلديات وبلديات وممثلون عن شركات خاصة وجمعيات بيئية ومؤسسات الزراعية ومتخصصون في شؤون البيئة والتخطيط العمراني.

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد الوزير هاني أن المبادرة تأتي ضمن "رؤية الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الحياة في لبنان"، وقال: "إن الأشجار ليست مجرد زينة للمدن، بل هي نبض الحياة في شوارعنا وبلداتنا، تلطّف الهواء، وتخفّف الحرارة، وتعيد إلى بيئتنا التوازن والجمال المفقود".

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى "تحويل الشوارع اللبنانية إلى ممرات خضراء وحدائق مصغّرة تحمل أسماء أشجار لبنانية أصيلة مثل الخروب والجوز والكرز والصنوبر، لتصبح ذاكرة خضراء تحفظ هوية لبنان الطبيعية وتربط الإنسان بأرضه وجغرافيته".

وأشار الى أن "الوزارة تلقت أكثر من 150 طلباً من بلديات لبنانية للمشاركة في البرنامج، وتعمل على إعادة تأهيل ثمانية مشاتل زراعية تابعة لها لتكون مصدرًا رئيسيًا لإنتاج آلاف الأشجار والشتول المحلية التي ستزرع على جوانب الطرقات والساحات العامة وحدائق المدن والقرى".

أضاف: "ستمنح وزارة الزراعة، بالتعاون مع البلديات، شهادات تقدير رسمية لكل من يساهم في زراعة شارع أو حيّ، مع لوحة تحمل اسم الجهة المشاركة واسم الشارع المزروع، لتبقى علامة فخر للأجيال القادمة ودليل التزام بالمواطنة البيئية".

ودعا جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد إلى "الانضمام إلى الحملة الوطنية الكبرى للتشجير التي ستستمر حتى عيد الشجرة في السادس من كانون الثاني المقبل"، مؤكدًا "أن نجاح المبادرة مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والبلديات والمدارس والقطاع الخاص والشباب، الذين يشكّلون طاقة التغيير وعماد المستقبل".

وختم الوزير: "هدفنا أن نزرع الأمل والجمال والحياة في كل شارع وقرية وبلدة، وأن نجعل من التشجير حركة وطنية مستدامة تعيد للبنان لونه الأخضر وتؤكد أن الزراعة ليست قطاعًا ثانويًا بل روح الوطن".

 

تخلّل المؤتمر حلقة حوار تقنية تناولت الأطر الهندسية والتنفيذية والبيئية لتشجير جوانب الطرقات، أدارتها رئيسة الفرع السابع في نقابة المهندسين الدكتورة فيكتوريا دواليبي، التي شدّدت على أهمية التخطيط العلمي وإشراك مهندسي المناظر الطبيعية في كل مراحل المشروع لضمان استدامته وفعاليته الجمالية والبيئية.

وتحدث في الجلسة السيد خالد سليم من تعاونية منتجي الأغراس المحلية المنشأ، فلفت إلى أهمية الأصناف المحلية من الأشجار، ودور التعاونيات الزراعية في إنتاجها وتوفيرها بما يتناسب مع الظروف المناخية اللبنانية.

كما عرضت الدكتورة مايا نعمة الأثر البيئي الإيجابي للأشجار المزروعة على جوانب الطرق، موضحة دورها في تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، تقليل مخاطر الفيضانات، تعديل الحرارة والرطوبة، وزيادة التنوع البيولوجي النباتي والحيواني، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان.

من جهته، قدّم الناشط البيئي سمير صليبا من القطاع الخاص عرضاً لتجاربه في مشاريع تشجير سابقة، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تجميل المدن والبلدات، داعياً الوزارات المعنية إلى تسهيل إجراءات التعاون لتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات على الانخراط في هذا البرنامج الوطني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن مبادرة "تشجير جوانب الطرقات"تمثل خطوة نوعية نحو لبنانٍ أكثر خضاراً وجمالاً واستدامة، وتعبّر عن رؤية جديدة لوزارة الزراعة تقوم على الشراكة والتكامل بين المؤسسات الرسمية والنقابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل استعادة التوازن البيئي وتحسين نوعية الحياة في المدن والقرى اللبنانية.

 
 

أخبار لبنان

الزراعة

برنامج

"تشجير

جوانب

الطرقات"

بالشراكة

نقابة

مهندسي

بيروت

LBCI التالي
مصادر وزارية لـ“الشرق الأوسط”: سعي لبنانيّ لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل لكن مشترطًا
سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

وزارة الزراعة تعيد تركيب السياج حول شجرة الأرز المحمية في عكار وتتوعد المتعدين بإجراءات صارمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

وزير الزراعة يستقبل ملكة جمال لبنان ندى كوسا: شراكة ملهمة من أجل الزراعة المستدامة وحماية البيئة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:35

حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

LBCI
أخبار لبنان
11:23

المقداد: هدف التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع لبنان إلى الاستسلام وهذا لن يحدث

LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أمن وقضاء
10:22

سلسلة مداهمات للضابطة الجمركية في البقاع وضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والمقلدة والفاسدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:21

وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05

من بيبلوس إلى طرابلس… ملكة جمال العالم تختتم زيارتها برسالة وداع من القلب

LBCI
أمن وقضاء
13:44

قوى الامن تعمم صورة سيّدة تجهل مكان اقامتها موجودة في مخفر قصر عدل طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-27

إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:10

البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:41

فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:21

وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر

LBCI
خبر عاجل
03:13

وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

LBCI
خبر عاجل
03:07

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:06

طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
16:37

الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
خبر عاجل
15:36

وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:29

استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
16:29

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
أخبار دولية
00:17

ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More