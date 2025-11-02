وزيرة التربية اللبنانية في سيدني

وصلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إلى سيدني، في زيارة تستمر حتى 7 تشرين الثاني بدعوة من المؤسسة اللبنانية الاسترالية.



وكان في استقبالها في مطار سيدني كل من رئيسة المؤسسة البروفيسورة فاديا غصين والدكتور جمال ريفي.



وتتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات على المستويين الجامعي والتربوي، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين استراليين وقيادات وفاعليات وابناء الجالية اللبنانية.