واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟

أكدت مديرة مكتب "الشرق نيوز" في واشنطن هبة نصر، أن "المبعوث الأميركي توم براك غير معني بملف لبنان حالياً، خاصة بعد التصديق على ميشال عيسى كسفير للبنان لدى الولايات المتحدة".



وأوضحت نصر أن "المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تمثل مطلباً أميركياً، مع تأكيد واشنطن على ضرورة أن تركز هذه المباحثات على الجانب السياسي وليس العسكري فقط".



ولفتت الى ان هناك "نوعاً من الدفع باتجاه اتفاقيات سياسية، فيما يلوح الأميركيون بإمكانية التوصل إلى اتفاقية أمنية، معتبرة أن هذه فرصة للبنان إذا أراد التعاون مع الولايات المتحدة".