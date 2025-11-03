الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بخاش بحضور وزارتي الصحة والداخلية: إنتحال صفة في القطاع الصحي يشكل خطرًا على المواطنين
أخبار لبنان
2025-11-03 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بخاش بحضور وزارتي الصحة والداخلية: إنتحال صفة في القطاع الصحي يشكل خطرًا على المواطنين
نظم "تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان" ورشة عمل تحورت حول "منتحلي صفة في القطاع الصحي والمضاربة غير المشروعة" شارك فيها اضافة إلى رئيس التجمع البروفسور يوسف بخاش وزارة الصحة ممثلة بالدكتور جوزف الحلو ووزارة الداخلية ممثلة بالعميد ياسر الميس اضافةً إلى القاضي عبد الله احمد وحضرها نقباء القطاع الصحي أو ممثلين عنهم وأعضاء مجالس نقابات معنية بالقطاع الصحي.
وافتتح بخاش الورشة بكلمة شدد فيها على الاضرار الجسيمة التي يتعرض لها المواطن في حال وقع ضحية منتحل صفة بالقطاع الصحي وقال: "نلتقي اليوم في ورشة العمل هذه تحت عنوان "انتحال الصفة والمضاربة غير المشروعة في القطاع الصحي". واوضح ان المضاربة غير المشروعة لا تقل ضررًا على المريض على إعتبار ان المضاربين يلجأون الى ادوية أو مستلزمات طبية لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة اذا لم تكن مزورة.
أما من ناحية منتحلي الصفة، صدر المرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 آذار 1943، وهو الذي وضع قانون العقوبات اللبناني المعمول به حتى اليوم. ومنذ صدوره، خضع لتعديلات متكرّرة عبر قوانين ومراسيم لاحقة، خصوصًا في المواد المتعلقة بالإرهاب، الفساد، الجرائم المعلوماتية، والجرائم الواقعة على الدولة والأفراد.
أما بالنسبة إلى المواد الخاصة بانتحال الصفة (392 إلى 395)، فهي تعود إلى النص الأصلي لعام 1943، مع تعديلات طفيفة في بعض العقوبات والغرامات خلال العقود اللاحقة.
في قانون العقوبات اللبناني، جريمة انتحال الصفة تُعتبر من الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وهي منصوص عليها بشكل واضح في المواد 392 إلى 395 من قانون العقوبات اللبناني.
المادة 392: انتحال صفة عامة
من انتحل وظيفة عامة أو صفة رسمية دون أن تكون له صفة أو إذن بذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة 393: استعمال صفة أو لباس رسمي من لبس علنًا لباسًا رسميًا أو شارة رسمية بغير حق، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة.
المادة 394: انتحال صفة مهنية أو لقب علمي من انتحل لقبًا أكاديميًا أو مهنة منظمة قانونًا (كالمحاماة أو الطب أو الهندسة) دون حق، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
المادة 395: الظروف المشددة.
تُشدّد العقوبة إذا أدى الانتحال إلى الإضرار بالغير أو الاحتيال للحصول على منفعة مالية.
من ناحية ثانية، داخل النقابات المنظمة بقانون: الأنظمة التأسيسية والداخلية تلحظ وتتكلم عن منتحلي الصفة ولكن على ارض الواقع لا بد من تعاون كامل بين جميع المعنيين على إعتبار أن النقابات لا تملك الحق الملاحقة في بعض الحالات حيث لا يكون منتحل الصفة تابعا لها."
وأشار إلى أنه "على غرار القوانين ألاخرى كالمتاجرة بالمخدرات أو قانون الجرائم المعلوماتية أو تبيض الاموال لا بد من وضع آلية واضحة بالنسبة لمنتحلي صفة في القطاع الصحي اكان لجهة تشديد العقوبات او التعاون الكامل بين الجهات الصحية والامنية والنقابية المعنية."
ثم أوضح القاضي عبد الله أحمد وجهة النظر القانونية من منتحلي الصفة بشكل عام، وقدم تعريفًا قانونيًا عن منتحل الصفة والعقوبات التي تلحق به بشكل عام.
وكانت مداخلات من النقابات كافة شرحت كل واحدة منها معاناتها مع منتحلي الصفة.
كما كانت كلمة لممثل وزير الصحة الدكتور جوزف الحلو شرح فيها آلية الوزارة وجديتها في مكافحة هذه الظاهرة وأكد أن كل الشكاوى أو الاخبارات التي ترد الى وزارة الصحة بهذا الخصوص هي مواضيع متابعة جدية، وتمّ معالجة اكثرها وفق القوانين المرعية الإجراء ومن ضمنها إقفال المراكز المختلفة وختمها بالشمع الأحمر.
أخبار لبنان
بحضور
وزارتي
الصحة
والداخلية:
إنتحال
القطاع
الصحي
خطرًا
المواطنين
التالي
الحاج: المطلوب من الرئيس بري احترام الاصول التشريعية... و"يخيطوا بغير مسلة"
جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-11
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
أخبار لبنان
2025-09-11
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
0
أخبار لبنان
2025-10-13
بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة
أخبار لبنان
2025-10-13
بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة
0
أخبار لبنان
2025-10-22
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين و"النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر
أخبار لبنان
2025-10-22
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين و"النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر
0
أمن وقضاء
2025-09-30
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات
أمن وقضاء
2025-09-30
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
0
أخبار لبنان
08:21
النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل
أخبار لبنان
08:21
النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل
0
أخبار لبنان
08:03
وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة في بيروت يطلقان ملفًا اعلاميًا اقتصاديًا في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
أخبار لبنان
08:03
وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة في بيروت يطلقان ملفًا اعلاميًا اقتصاديًا في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-28
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
2025-10-28
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
0
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
0
أخبار دولية
08:08
مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب
أخبار دولية
08:08
مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
0
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
3
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
4
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
6
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
7
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
8
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More