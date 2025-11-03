الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بخاش بحضور وزارتي الصحة والداخلية: إنتحال صفة في القطاع الصحي يشكل خطرًا على المواطنين

أخبار لبنان
2025-11-03 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بخاش بحضور وزارتي الصحة والداخلية: إنتحال صفة في القطاع الصحي يشكل خطرًا على المواطنين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بخاش بحضور وزارتي الصحة والداخلية: إنتحال صفة في القطاع الصحي يشكل خطرًا على المواطنين

نظم "تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان" ورشة عمل تحورت حول "منتحلي صفة في القطاع الصحي والمضاربة غير المشروعة" شارك فيها اضافة إلى رئيس التجمع البروفسور يوسف بخاش وزارة الصحة ممثلة بالدكتور جوزف الحلو ووزارة الداخلية ممثلة بالعميد ياسر الميس اضافةً إلى القاضي عبد الله احمد وحضرها نقباء القطاع الصحي أو ممثلين عنهم  وأعضاء مجالس نقابات معنية بالقطاع الصحي. 

وافتتح بخاش الورشة بكلمة شدد فيها على الاضرار الجسيمة التي يتعرض لها المواطن في حال وقع ضحية منتحل صفة بالقطاع الصحي وقال: "نلتقي اليوم في ورشة العمل هذه تحت عنوان "انتحال الصفة والمضاربة غير المشروعة في القطاع الصحي". واوضح ان المضاربة غير المشروعة لا تقل ضررًا على المريض على إعتبار ان المضاربين يلجأون الى ادوية أو مستلزمات طبية لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة اذا لم تكن مزورة.
أما من ناحية منتحلي الصفة، صدر المرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 آذار 1943، وهو الذي وضع قانون العقوبات اللبناني المعمول به حتى اليوم. ومنذ صدوره، خضع لتعديلات متكرّرة عبر قوانين ومراسيم لاحقة، خصوصًا في المواد المتعلقة بالإرهاب، الفساد، الجرائم المعلوماتية، والجرائم الواقعة على الدولة والأفراد. 
أما بالنسبة إلى المواد الخاصة بانتحال الصفة (392 إلى 395)، فهي تعود إلى النص الأصلي لعام 1943، مع تعديلات طفيفة في بعض العقوبات والغرامات خلال العقود اللاحقة.
في قانون العقوبات اللبناني، جريمة انتحال الصفة تُعتبر من الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وهي منصوص عليها بشكل واضح في المواد 392 إلى 395 من قانون العقوبات اللبناني.
المادة 392: انتحال صفة عامة
من انتحل وظيفة عامة أو صفة رسمية دون أن تكون له صفة أو إذن بذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة 393: استعمال صفة أو لباس رسمي من لبس علنًا لباسًا رسميًا أو شارة رسمية بغير حق، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة.
المادة 394: انتحال صفة مهنية أو لقب علمي من انتحل لقبًا أكاديميًا أو مهنة منظمة قانونًا (كالمحاماة أو الطب أو الهندسة) دون حق، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
المادة 395: الظروف المشددة. 
تُشدّد العقوبة إذا أدى الانتحال إلى الإضرار بالغير أو الاحتيال للحصول على منفعة مالية.
من ناحية ثانية، داخل النقابات المنظمة بقانون: الأنظمة التأسيسية والداخلية تلحظ وتتكلم عن منتحلي الصفة ولكن على ارض الواقع لا بد من تعاون كامل بين جميع المعنيين على إعتبار أن النقابات لا تملك الحق الملاحقة في بعض الحالات حيث لا يكون منتحل الصفة تابعا لها."

وأشار إلى أنه "على غرار القوانين ألاخرى كالمتاجرة بالمخدرات أو قانون الجرائم المعلوماتية أو تبيض الاموال لا بد من وضع آلية واضحة بالنسبة لمنتحلي صفة في القطاع الصحي اكان لجهة تشديد العقوبات او التعاون الكامل بين الجهات الصحية والامنية والنقابية المعنية."

ثم أوضح القاضي عبد الله أحمد وجهة النظر القانونية من منتحلي الصفة بشكل عام، وقدم تعريفًا قانونيًا عن منتحل الصفة والعقوبات التي تلحق به بشكل عام. 

وكانت مداخلات من النقابات كافة شرحت كل واحدة منها معاناتها مع منتحلي الصفة.

كما كانت كلمة لممثل وزير الصحة الدكتور جوزف الحلو شرح فيها آلية الوزارة وجديتها في مكافحة هذه الظاهرة وأكد أن كل الشكاوى أو الاخبارات التي ترد الى وزارة الصحة بهذا الخصوص هي مواضيع متابعة جدية، وتمّ معالجة اكثرها وفق القوانين المرعية الإجراء ومن ضمنها إقفال المراكز المختلفة وختمها بالشمع الأحمر.

أخبار لبنان

بحضور

وزارتي

الصحة

والداخلية:

إنتحال

القطاع

الصحي

خطرًا

المواطنين

LBCI التالي
الحاج: المطلوب من الرئيس بري احترام الاصول التشريعية... و"يخيطوا بغير مسلة"
جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

وزير الاقتصاد: لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين و"النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-30

أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
أخبار لبنان
08:21

النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل

LBCI
أخبار لبنان
08:03

وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة في بيروت يطلقان ملفًا اعلاميًا اقتصاديًا في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-24

قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم

LBCI
أخبار دولية
08:08

مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة

LBCI
اقتصاد
06:50

جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:06

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
موضة وجمال
14:00

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

LBCI
أمن وقضاء
13:19

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
موضة وجمال
09:16

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More