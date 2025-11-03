الحاج: المطلوب من الرئيس بري احترام الاصول التشريعية... و"يخيطوا بغير مسلة"

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن عدم حسم المغتربين قرارهم بالتسجيل للانتخابات في الخارج دليل على رفضهم انتخاب الـ6 نواب وأنهم طواقون لأن يكون اقتراعهم مؤثر في لبنان.



وقال الحاج في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "رئيس مجلس النواب نبيه بري يدير المجلس بطريقة احادية وفق مصالح فريق الممانعة والمطلوب ان يحترم الاصول التشريعية ولنذهب الى الهيئة العامة ونصوت على مشاريع القوانين ونسير بالمشروع الذي يحصل على الاكثرية".



وشدد على أن على الحكومة ان تحسم موقفها وأن ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب، مؤكدا استمرار القوات اللبنانية في المعركة حتى النهاية، ولافتا الى أن جلسة مجلس الوزراء الخميس مفصلية.



وعن موضوع تهديد السلم الأهلي بسبب الخلاف حول اقتراع المغتربين، قال الحاج: "نغمة قديمة ولن يكون هناك أي طرف في وجههم سوى القوى الأمنية و"يخيطوا بغير مسلة"".