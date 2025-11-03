عبد الله: الطائفة الشيعية ليست مستهدفة وسنستخدم كل الاطر الديمقراطية لخوض معركة اقتراع المغتربين

اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية قي حزب الكتائب مروان عبد الله أن حالة الضياع تؤثر على اندفاعة المغتربين للتسجيل وأن المماطلة لن تجدي نفعا وأن حق المغترب أن يتنخب 128 نائبا.



وقال عبد الله في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "دور المغترب اللبناني ليس كاي دور مغترب في العالم وهناك آليات يجب السير بها وسنستخدم كل الاطر القانونية والديمقراطية لخوض هذه المعركة".



ورأى أن أكثر من يستفيد من حرية التصويت في الخارج للـ128 نائاب هم الشيعة لانهم سيتمكنون من محاسبة من أوصل بيئتهم الى ما هي عليه اليوم، مشددا على أن الطائفة الشيعية ليست مستهدفة.



