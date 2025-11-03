الرئيس عون عرض مع شحادة شؤون وزارته ومع بلاسخارت الوضع في الجنوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة الذي أطلعه على التقدّم المحقّق في عمل الوزارة، وطلب دعمه ودعم فريق العمل للإسراع في إنجاز المهام الموكلة إلى الوزارة.



وكان الرئيس عون أجرى مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات المتصلة بسبل معالجة الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاتصالات الجارية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.



والتقى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الذي أطلعه على عمل المجلس في مجال اختصاصه مع المؤسسات المرئية والمسموعة في لبنان، بالاضافة إلى عرض واقع عمل المواقع الإلكترونية وسبل تنظيمها.