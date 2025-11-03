بري بحث مع وزير الداخلية في المستجدات السياسية واستقبل جورج قرداحي والمدير العام لوكالة التنمية الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تناول اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولاسيما الأمنية منها وشؤونا تشريعية.



واستقبل رئيس المجلس المدير العام لوكالة "التنمية الفرنسية" ريمي ريو والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو ومستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري حيث تم عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وبرامج عمل الوكالة في لبنان وسبل التعاون، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.



ومن زوار بري: الوزير السابق جورج قرداحي.