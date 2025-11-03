وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة في بيروت يطلقان ملفًا اعلاميًا اقتصاديًا في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة

تطلق وزارة الإعلام اللبنانية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، بالتعاون مع شركة ExiCon International Group ، في مؤتمر صحافي يعقد في مقر الوزارة في الصنائع - بيروت في الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر الجمعة المقبل الواقع فيه 7 تشرين الثاني الحالي، الملف الإعلامي الاقتصادي التنموي بعنوان: "الأمم المتحدة: 80 عاما من الشراكة مع الحكومة اللبنانية والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030"، وذلك ضمن إطار الاحتفال بمرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، والذي سيُنتَج بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي" من إعداد وتقديم الإعلامية غادة بلّوط زيتون.



برنامج "الحوار الاقتصادي" من إعداد وتقديم الإعلامية الاقتصادية المتخصصة بقضايا التنمية المستدامة غادة بلّوط زيتون وبالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت.



ويواكب البرنامج عبر ندواته الحوارية الميدانية مسيرة تنفيذ الحكومات العربية، عبر استراتيجياتها الوطنية التنموية والبيئية، لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اجندة 2030 برعاية ومشاركة خبراء من الأمم المتحدة، والقطاع المصرفي العربي والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.



وسيتم عرض الحلقات بين كانون الثاني وآذار من عام 2026 على شاشة تلفزيون لبنان وعلى المنصات الالكترونية التابعة لمركز الأمم المتحدة للإعلام والحوار الاقتصادي.